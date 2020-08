États-unis

Un enfant de 5 ans abattu à bout portant par le voisin

Le petit Cannon a été tué d’une balle dans la tête alors qu’il jouait avec ses soeurs, dimanche dernier en Caroline du Nord.

La ville de Wilson (Caroline du Nord) a été secouée par la mort insensée d’un petit garçon de 5 ans. Dimanche dernier, Cannon Hinnant faisait du vélo devant la maison de son papa avec ses deux soeurs de 7 et 8 ans quand un homme s’est approché de lui et lui a tiré une balle dans la tête. En entendant le coup de feu, son père était loin d’imaginer l’horreur qui venait d’arriver. «La première chose qui m’a traversé l’esprit, c’était qu’il était peut-être tombé de son vélo. Mais plus je m’approchais, plus je réalisais que c’était bien plus grave», raconte Austin Hinnant à CNN.