Inde : Un enfant de 5 ans meurt écrasé dans un ascenseur

Un petit garçon accompagné de ses sœurs s’est retrouvé coincé entre la grille et la porte de l’ascenseur de son immeuble, samedi à Mumbai.

Un effroyable drame est survenu samedi dernier dans un immeuble de Mumbai (ouest). Un petit garçon de 5 ans et ses deux sœurs sont montés en ascenseur jusqu’au quatrième étage. Des images de vidéosurveillance montrent les deux fillettes tirer une première grille puis pousser la porte en bois pour ouvrir la cabine de l’ascenseur.

Le petit Hozefa les suit et se retourne pour rabattre la grille, mais la porte en bois se referme sur lui et le malheureux se retrouve coincé entre les deux. Pendant quelques secondes, l’enfant a vainement tenté de repousser la porte. Mais l’ascenseur s’est remis en mouvement vers le bas, et le petit garçon a été écrasé.