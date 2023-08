Genève: Un enfant de 5 ans mordu à la tête par le chien du voisin

La plaie à l’arrière de la tête «mesurait 4 cm de long et était profonde jusqu’à l’os», selon la mère de l’enfant. DR/20 minutes

Le petit Adam*, 5 ans, se remet doucement. Mercredi dernier, à Plan-les-Ouates, il a été sauvagement attaqué par le chien d’un de ses voisins. Le Malinois a mordu l’enfant à la tête, lui laissant un trou dans le cuir chevelu ainsi que plusieurs traces sur le visage et les jambes.

Ce jour-là, la mère d’Adam est rentrée chez elle accompagnée de ses deux enfants et d’un camarade de son fils. «J’étais chargée. J’ai donc pris l’ascenseur avec ma fille de 2 ans tandis que les garçons sont montés au 3e étage via les escaliers», raconte, en anglais, cette maman.

Coincée dans l’ascenseur

«Quand les portes de l’ascenseur se sont fermées, j’ai entendu mon fils hurler et pleurer.» Se sont ensuivies des minutes qui lui ont paru une éternité avant que l’ascenseur ne se rouvre enfin. «J’ai laissé ma fille et mes affaires sur le seuil et me suis précipitée au 2e étage. Là, j’ai vu le chien. Il me fixait. J’étais décidée à passer. Il a finalement pris la fuite.»

Son fils s’était réfugié dans le hall de l’immeuble. «Il avait du sang sur la tête, le visage, les jambes et son t-shirt. Il pleurait et disait qu’il avait mal.» Réalisant que sa fille de 2 ans était seule à l’étage, elle est remontée en espérant que le chien ne l’avait pas prise elle aussi pour cible. Heureusement, la fillette allait bien. La mère est ensuite redescendue auprès de son fils munie d’un linge pour stopper le sang.

Plaie «profonde jusqu’à l’os»

Entre-temps, un voisin s’est chargé d’appeler les secours. La police confirme être intervenue peu avant 14h30. L’enfant a été emmené aux HUG. «D’après le médecin, sa plaie à la tête faisait 4 cm de long et était profonde jusqu’à l’os, détaille la mère encore sous le choc. Heureusement que mon fils a réussi à s’échapper, sinon, je ne sais pas s’il serait encore en vie.» Recousu et prenant des antibiotiques et des antidouleurs, le petit garçon est encore traumatisé. «Il ne veut plus sortir seul de l’appartement. Son copain, lui, ne veut pas approcher notre immeuble. Il raconte qu’il y avait du sang partout.»

Le Malinois est une race originaire de Belgique. Getty

Quid du chien? «C’est un Malinois qui a quelques mois je pense. On l’a vu à plusieurs reprises. Il est jeune et parfois excité. Une fois, il a explosé un ballon avec lequel jouait mon fils. Je lui disais de ne pas s’en approcher.» Que va-t-il advenir de l’animal? «J’ai croisé son propriétaire, précise notre interlocutrice. Il a dit qu’il était désolé. J’ai demandé où était le chien. Il m’a répondu qu’il n’était pas là. Et que le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) allait lui faire faire un test. S’il s’avère concluant, le chien pourrait revenir.» Très angoissée à cette idée, la mère d’Adam a déposé plainte dès le lendemain de l’incident. «Je ne comprends pas qu’on puisse laisser des gens posséder un tel chien», lâche-t-elle avant de retourner s’occuper de ses enfants.