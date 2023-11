Un enfant de 5 ans retrouvé grièvement blessé dans la rue

Un enfant de 5 ans a été retrouvé grièvement blessé dans la rue à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) et un homme qui a affirmé aux policiers l'avoir «tué» est en garde à vue, a assuré le parquet de Créteil, confirmant une information du «Parisien». L'enfant a été retrouvé vendredi soir par des passants «avec la tête dans un sac plastique», présentant «des marques de strangulation et de coups», selon le ministère public. Il est hospitalisé et son pronostic vital est engagé.