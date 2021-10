Lausanne – Un enfant de 7 ans empoigné par un éducateur et jeté à terre

Un éducateur de l’enfance qui s’en était pris physiquement à un garçon de 7 ans vient d’être condamné par ordonnance pénale pour voies de fait. L’histoire remonte au mois de mai. Dans la cour séparant deux structures d’accueil d’enfants sur les hauts de Lausanne, le petit a dit bonjour à l’éducateur, qui l’a rembarré par un «au revoir» agressif, raconte la maman. «Interloqué et vexé, mon fils lui a lancé le ballon qu’il avait dans les mains.» Touché au dos, le quinquagénaire a alors empoigné le garçon par les mains et l’a fait valdinguer, avant de le maintenir au sol. Il a fallu l’intervention d’un autre éducateur pour que l’homme lâche prise.

L’enfant n’a heureusement pas été blessé. En tout cas pas physiquement. «Mon fils a dit qu’il allait bien mais il était en état de choc et n’a rien mangé de la journée. Ce n’est que tard le soir qu’il a réussi à tout me raconter», se désole la mère, qui a porté plainte. «On apprend à nos enfants à avoir confiance et à respecter les adultes qui s’occupent d’eux. Ce genre de choses ne devrait pas arriver.»