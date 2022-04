États-Unis : Un enfant de 8 ans embarqué pour une histoire de chips

Une vidéo montrant un policier arrêter un jeune garçon qui venait de voler un paquet de chips crée la polémique.

Les images sont devenues virales. Une vidéo tournée dans le nord de New York montre un agent de police emmenant sans ménagement un enfant noir de 8 ans. Il lui était reproché d’avoir volé un paquet de chips. Cet enregistrement a provoqué un flot de condamnations sur les réseaux sociaux et déclenché une procédure interne de la police «En tant que mère, c’était une vidéo déchirante à regarder», a condamné mercredi la gouverneure démocrate de l’État de New York, Kathy Hochul.