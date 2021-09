Thaïlande : Un enfant de 9 ans meurt piqué par une méduse

Un petit Israélien a succombé à la piqûre d’un des animaux les plus dangereux du monde, samedi à Ko Pha Ngan.

Un drame est survenu samedi dernier sur une plage de Ko Pha Ngan, dans le sud-est de la Thaïlande. Un enfant de 9 ans était en train de s’amuser dans l’eau avec quatre autres enfants quand il a soudainement hurlé de douleur. Li-Yam venait de se faire piquer par ce qui semblait être une méduse-boîte, l’un des animaux les plus dangereux au monde. Accouru en catastrophe, le père de Li-Yam a essayé de nettoyer la zone touchée avec du vinaigre, mais l’état de santé de son fils s’est rapidement dégradé.

Le malheureux a commencé à souffrir de vertiges et son corps était recouvert de marques rouges. Des secouristes ont administré un antivenin à l’enfant, mais il était trop tard pour neutraliser le poison. À l’hôpital, les médecins ont tenté pendant quarante minutes de réanimer le petit, en vain. Son décès a été prononcé peu après.

«C’est une histoire horrible»

Selon un témoin, le jeune garçon nageait en dehors de la zone sécurisée. L’homme ajoute que le danger des méduses-boîtes est bien connu dans la région et que des panneaux d’avertissement sont bien visibles sur les plages. «C’est une histoire horrible», confie-t-il au «Times of Israel». Le ministre thaïlandais de l’Environnement, Varawut Silpa-archa, a présenté ses condoléances à la famille de la victime et ordonné une enquête sur l’incident.