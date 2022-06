Basketball: Un enfant de Lugano est aux portes de la grande NBA

Anthony Polite pourrait devenir le troisième Suisse à jouer en NBA, après Sefolosha et Capela

Après Thabo Sefolosha et Clint Capela, Anthony Polite? Le Vaudois et le Genevois, pour l’instant les seuls joueurs helvétiques de l’histoire à avoir foulé les parquets NBA, pourraient bientôt être imités par le gaillard tessinois (1 m 98, 97 kg). Ce dernier est inscrit à la traditionnelle draft, où les franchises de la prestigieuse ligue nord-américaine sélectionnent les joueurs qu’elles souhaitent intégrer à leur effectif. Le grand événement, organisé chaque année, a lieu cette nuit.

Il ne sera pas forcément retenu, et c’est d’ailleurs le scénario imaginé par toutes les projections. Mais sa présence à ce stade est déjà un événement: la Suisse attend un premier représentant inscrit à la draft depuis 2014, avec Capela. Né à Lugano de parents américains, dont un père – Michael Polite – ancien joueur de Neuchâtel et Vevey, Anthony Polite a grandi en Suisse jusqu’à ses 15 ans. Un âge où il a souhaité poursuivre son rêve de devenir basketteur aux États-Unis. Passé par Lugano, Massagno et l’académie de Fribourg, le temps de quelques mois, cet arrière évoluait depuis 2017 dans le championnat universitaire avec Florida State, comme son papa avant lui.