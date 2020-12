Lundi à 10h42, une voiture conduite par une habitante de La Chaux-de-Fonds, âgée de 37 ans, circulait sur l’autoroute N20 en direction de Neuchâtel. Peu avant l’entrée de la tranchée couverte de Malvilliers, la voiture a glissé de droite à gauche de la route pour venir heurter une première fois la berme centrale. Elle a ensuite traversé les voies et a heurté le trottoir, à droite de la chaussée, avant de traverser à nouveau les voies pour venir heurter une seconde fois la berme centrale. Blessés, deux passagers du véhicule, âgés de 5 et 15 ans, ont été pris en charge par des ambulances et transportés à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Une sortie forcée a été mis en place à Malvilliers le temps de l’intervention.