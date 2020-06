Fribourg

Un enfant fauché par une voiture à Granges-Paccot

Un choc s’est produit jeudi après-midi à la route d’Englisberg. Le garçon de 9 ans a été héliporté à l’hôpital dans un état grave. La police a lancé un appel à témoins.

La police a fermé la circulation à la route d’Englisberg durant une heure et demie pour les besoins de l’enquête et l’intervention des secours. Elle lance également un appel à témoins pour clarifier les circonstances de cet accident et appelle toutes les personnes pouvant fournir des informations à la contacter en composant le numéro de téléphone 026 304 17 17.