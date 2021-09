Brésil : Un enfant meurt enseveli dans le trou qu’il avait creusé

Arthur, 10 ans, a perdu la vie dimanche près d’une plage du sud-est du pays alors qu’il jouait dans les dunes avec des copains.

Malgré les tentatives désespérées des secouristes, qui ont tout donné pendant une heure et vingt minutes, Arthur n’a pas pu être réanimé, rapporte G1. La ville de Capivari de Baixo, où vivait l’enfant, a exprimé son soutien à sa famille, à ses professeurs et àses camarades: «En ce moment de douleur très difficile, la Municipalité offre sa solidarité (…) en espérant apporter du réconfort à leur cœur et leur donnant force et sagesse», a-t-elle écrit dans un communiqué.