Mülligen (AG) : Un enfant porté disparu après un accident de bateau sur la Reuss

Dimanche après-midi, un canot transportant une famille a heurté un tronc d’arbre sur la Reuss, dans le canton d’Argovie. Un enfant de 7 ans a disparu.

Ce d imanche, peu avant 16h, un canot pneumatique, avec à son bord deux adultes et trois enfants, de 7, 10 et 12 ans, naviguait sur la Reuss, à Mülligen (AG). Soudain, l’embarcation a heurté un tronc d’arbre et chaviré.