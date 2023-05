Zurich: Un enfant poussé sur les voies par un adulte, son ange-gardien recherché

Selon les informations des forces de l’ordre, une dispute a éclaté entre un garçon qui jouait et un homme inconnu près du passage souterrain de la gare de Hardbrücke. Ce garçon, qui était avec d’autres jeunes, a été jeté à terre et a eu des égratignures. Plus tard, le groupe d’enfants et l’homme se sont de nouveau rencontrés. Sur le quai de la voie 2, ce dernier a attrapé un garçon de 10 ans du groupe et l’a poussé en direction de la voie, où une rame de train s’approchait déjà. Un passant a réussi à le rattraper au dernier moment.