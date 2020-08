Inde Un enfant retrouvé vivant après l’effondrement à Mahad

Un immeuble s’est effondré lundi dans l’ouest de l’Inde, à Mahad, faisant au moins treize morts. Jusqu’à 60 personnes sont encore ensevelies.

Équipes cynophiles à pied d’œuvre

Les autorités avaient initialement redouté que jusqu’à 200 personnes ne soient ensevelies mais ont révisé leur évaluation à la baisse, car de nombreux résidents se trouvaient hors de leur logement au moment de l’effondrement. L’accident s’est produit lundi vers 19h00, heure à laquelle certains étaient sortis faire des courses. Et beaucoup ont fui la ville pour retourner dans leur région natale en raison de la pandémie liée au coronavirus.

Des équipes de secouristes, dont des équipes cynophiles, sont à pied d’œuvre au milieu de l’amas de tôles, de métaux et de briques. Les causes de l’accident ne sont pas encore établies pour le moment, mais les effondrements d’immeubles sont communs en Inde pendant la saison de la mousson, qui va de juin à septembre. Les pluies torrentielles sapent les fondations des bâtiments et les fragilisent.