Etats-Unis : Un enfant s’empare du compte Twitter de l’état-major des armes nucléaires

Le message «l;;gmlxzssaw», posté sur le compte de l’armée américaine, pouvait faire craindre une communication cryptique annonçant un déluge de feu imminent. Heureusement, il n’en fut rien.

Mystérieux message

En télétravail

«Le responsable du compte Twitter du commandement militaire, qui était en télétravail, a laissé le compte ouvert et sans surveillance quelques instants. Son jeune enfant a profité de la situation et s’est mis à jouer avec le clavier et, a malheureusement, et sans s’en rendre compte, publié le tweet», a détaillé un porte-parole du Stratcom dans un communiqué.