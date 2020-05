Suisse

Un enfant sur six est en surpoids

Le 14e monitoring de l’indice de masse corporelle (IMC), en Suisse, indique une légère augmentation de l’obésité chez les jeunes.

Un enfant sur six (17,6%) est en surpoids et 4,3% obèse, selon Promotion Santé Suisse. Ce résultat, en légère augmentation sur un an (17,3%), s’explique par une part plus élevée de jeunes de 14 à 16 ans en surpoids.