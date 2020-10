Suisse : Un enfant sur trois est pris en charge dans une crèche

Entre 180’000 et 200’000 enfants sont pris en charge régulièrement dans des crèches en Suisse, selon un rapport publié ce dimanche. Face au coût élevé des places, les cantons vont analyser des possibilités pour alléger la charge financière des parents.

Le pays compte 3200 établissements avec 100’000 places, selon un nouveau rapport de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) publié dimanche. On estime qu'entre 180'000 et 200'000 enfants sont pris en charge régulièrement dans des crèches.

Durant les dernières années, les cantons et communes se sont concentrés sur l’augmentation du nombre de places. Désormais, ils vont s’attacher à la qualité des prestations. «L’accueil extrafamilial ne peut déployer son efficacité de façon optimale que s’il est de bonne qualité et doté des ressources appropriées», écrit la CDAS.

Charge trop lourde pour les parents

La jungle du financement

Dans quatre cantons romands (FR, GE, NE, VD) et au Tessin, les entreprises sont associées au financement. Dans onze cantons, surtout alémaniques, ce sont les communes qui sont seules compétentes. Et dans neuf cantons, les communes et le canton se partagent la compétence. En Suisse romande, tous les cantons contribuent au financement, tandis qu’en Suisse alémanique, les modèles sont plus divers.