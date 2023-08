Ukraine: Un enfant tué par une frappe russe dans l’Ouest

«Un garçon de huit ans est mort à cause du bombardement», a conclu le parquet, qui indique que les sauveteurs cherchent à déterminer s’il y a d’autres victimes. Selon la cheffe de l’administration régionale, Svitlana Onychtchouk, l’enfant avait été transporté à l’hôpital dans un état critique. «Les médecins ont fait tout leur possible, mais malheureusement il n’était pas possible de sauver la vie de l’enfant», a-t-elle ajouté dans une vidéo mise en ligne sur Telegram. Elle a par ailleurs rappelé à la population qu’elle devait se mettre aux abris en cas d’alerte aérienne. «Où que vous habitiez, prenez soin de votre sécurité et de la sécurité de vos proches», a-t-elle dit.