Un engin explosif fait dérailler un train de fret en Russie

Un «engin explosif» a provoqué, lundi, le déraillement et l’incendie d’un train de marchandises dans la région russe de Briansk, frontalière de l’Ukraine, sans faire de victimes, selon un responsable local. En pleine crainte d’opérations de sabotage et d’attentats en Russie, une ligne à haute tension a également été endommagée, lundi, par un engin explosif dans l’oblast de Leningrad, où se trouve Saint-Pétersbourg.

Ces incidents surviennent au lendemain d’une frappe ukrainienne, qui a tué quatre personnes dans un village de la région de Briansk, et deux jours après une attaque de drones qui a provoqué un énorme incendie dans un dépôt de pétrole en Crimée annexée.

Lundi, Alexandre Bogomaz, le gouverneur de la région de Briansk, à la frontière avec l’Ukraine, a déclaré qu’«un engin explosif non identifié s’est déclenché, ce qui a entraîné le déraillement d’un train de marchandises. Pas de victimes». La compagnie des chemins de fer russes a précisé que l’incident avait eu lieu à 10h17 locales (9h17 en Suisse), entre les localités d’Ounetcha et de Rassoukha, situées à environ une soixantaine de kilomètres au nord de la frontière ukrainienne, et que la circulation était interrompue sur ce tronçon.