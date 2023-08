Italie: Un énorme convoi rapatrie des voitures suisses cabossées

Les automobilistes qui roulaient dans le nord de l’Italie n’ont pas pu rater ce convoi jaune pétant sur l’autoroute: en effet, 18 dépanneuses helvétiques estampillées «Autohilfe Ostschweiz», se sont rendues ce week-end en file indienne dans la région du lac de Garde. But: récupérer quelque 80 voitures suisses endommagées par les intempéries, notamment la grêle..

En effet, de violents orages ont balayé le lac de Garde la semaine dernière et quelque 30’000 véhicules ont été touchés. «Il y en a tellement que les services de remorquage locaux n’arrivent plus à suivre», selon Christian Freitag, directeur d’Autohilfe Ostschweiz, interrogé par le média de Suisse orientale «fm1 today». Raison pour laquelle, l’entreprise basée à St-Gall, a décidé de mettre la main à la pâte et d’envoyer sur place une vingtaine d’employés.