Un énorme incendie s’est déclaré à Europa-Park

De nombreuses personnes, visiteurs ou non, ont rapporté la situation sur les réseaux sociaux. Europa-Park a confirmé l’incident sur Twitter. Comme on peut le voir ci-dessous, il est écrit: «Chez visiteurs/amis d’Europa-Park, un incident s’est produit à Europa-Park. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes et les forces d’intervention». Il n’y a encore aucune information quant à la zone du parc qui a été touchée ni sur les causes de l’incendie. Le parc annonce qu’une mise à jour suivra.