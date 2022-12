Basketball : Un énorme LeBron James offre la victoire aux Lakers

Getty Images via AFP

LeBron James a célébré en fanfare son 38e anniversaire en inscrivant 47 points lors de la victoire des Los Angeles Lakers à Atlanta (130-121), son plus haut total cette saison auquel s’ajoutent 10 rebonds et neuf passes décisives, vendredi en NBA.

Le quadruple champion NBA, qui disputait son 3e match en quatre soirs, a pourtant fini par entrer 18 tirs sur 27, dont quatre tirs primés sur six, ainsi que sept lancers francs sur neuf.

Ce nouveau coup d’éclat lui permet de devenir le 4e joueur de l’histoire du championnat nord-américain à inscrire 45 points ou plus à l’âge vénérable de 38 ans, rejoignant ainsi Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar et Jamal Crawford.

Les Hawks, qui, grâce aux 29 points de Trae Young notamment, ont mené de 15 points lors des deux premières périodes, ont laissé passer leur chance ensuite. Avant le début du show James, auteur de 16 points dans les 2e et 4e quart-temps et de 13 dans le 3e.

Antetokounmpo encore une fois décisif

James, à qui il a manqué une petite passe décisive pour finir avec un triple double, est plus que jamais en course pour doubler en février Abdul-Jabbar et devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Privés de leur autre star Anthony Davis, blessé à un pied, les Lakers, 13e à l’Ouest, améliorent ainsi un bilan (15 v., 21 d.) jusque-là peu flatteur par ailleurs.