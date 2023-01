Un énorme spectacle de drones prévu dans la rade de Genève

Genève : Un énorme spectacle de drones prévu dans la rade

Canton et Ville se sont associés pour proposer un nouvel événement festif, qui aura lieu le week-end de l’Ascension.

La rade va s’illuminer de mille feux ce printemps. Et ils ne seront pas d’artifice. Le Canton et la Ville de Genève vont organiser un spectacle de drones, «annoncé comme le plus grand d’Europe», relate samedi la «Tribune de Genève». A cette occasion, 1350 engins seront déployés, alors qu’il y en avait 200 pour les 30 ans d’Eurodisney ou encore 400 pour le jubilé de la reine d’Angleterre. L’événement se tiendra le week-end de l’Ascension, du 18 au 21 mai prochains.