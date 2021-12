BMW CONCEPT XM – Un énorme SUV à la calandre XXL lumineuse

Cela faisait un moment que les images, qui avaient fuité et sur lesquelles on pouvait voir un concept BMW au nom de XM, pullulaient sur les forums internet et les réseaux sociaux. Et les claviers chauffaient! Parmi les commentaires des fans, on pouvait notamment lire: «Fake???», «WTF!!» ou encore «Je n’en crois pas mes yeux!». À côté, bien évidemment, de quelques rares réactions enthousiastes.

Électrique à temps partiel

BMW a finalement levé officiellement le voile sur le Concept XM dans le cadre de l’Art Basel de Miami Beach. Le concept donne un aperçu du premier modèle électrifié de la filiale sportive M du constructeur allemand, annoncé pour fin 2022. Le grand SUV sera exclusivement disponible en tant que véhicule M et uniquement avec une motorisation hybride rechargeable. Et il va sans dire qu’il aura un sacré punch: BMW parle d’une combinaison entre un V8 essence et un moteur électrique, développant une puissance de 550 kW/750 ch et un couple de 1000 Nm. Mais le moteur électrique n’est pas seulement censé apporter plus de puissance, il devrait aussi permettre une autonomie 100% électrique de 80 kilomètres.

Feux arrière marqués, diffuseur prononcé et sorties d’échappement superposées: l’arrière du Concept XM est tout sauf discret. BMW Le SUV de cinq mètres de long est caractérisé par ses lignes aux arêtes vives ainsi que par ses optiques minimalistes. BMW Dans l’habitacle, cuir brun vieilli, cuivre et fibre de carbone sont censés servir de trait d’union entre luxe et sport automobile. BMW

Comme toujours ces derniers temps chez BMW, la gigantesque calandre suscite la polémique. Sur le Concept XM, elle est encore plus grande et plus imposante que sur les modèles précédents et pour couronner le tout, elle est soulignée de LED, une caractéristique qui a de fortes chances de s’imposer en série, comme on peut le voir sur la Série 4 avec sa calandre éclairée. En dehors de l’énorme calandre, le concept de plus de cinq mètres de long est marqué par des lignes aux arêtes vives ainsi que par des optiques minimalistes. Dans l’habitacle au cockpit orienté conducteur, cuir brun vieilli, cuivre et fibre de carbone sont censés servir de trait d’union entre luxe et sport automobile. Pour encore plus d’extravagance, il dispose d’un ciel de pavillon éclairé avec structure prismatique tridimensionnelle.

La calandre reste grande