Attentats du 13-Novembre : Un enquêteur juge «impossible» de savoir qui a tué qui

Un policier, appelé sur les lieux après la tuerie au bar La Belle Équipe du 13 novembre 2015, a témoigné lundi au procès des attentats, apportant peu de réponses aux avocats des familles.

Son style détonne avec celui de ses collègues, qui ont eu du mal la semaine dernière à contenir leur émotion en racontant leur travail après les attaques du Bataclan et d’autres terrasses.

Salah Abdeslam affirme qu’il «ne peut condamner»

Le policier commence par montrer une vidéo filmée par un riverain. On y voit deux des trois assaillants à côté de leur voiture, tirer en rafale et au coup par coup. La terrasse n’est pas dans le champ. Les djihadistes crient «Allah Akbar» et remontent dans leur véhicule.