Danemark : Un enregistrement inédit de John Lennon mis aux enchères

Sur une cassette audio des années 70, John Lennon chante une œuvre inédite. Cet enregistrement sera vendu à fin septembre.

Estimé entre 27’000 et 40’000 euros (entre 29’400 et 43’500 francs), cet enregistrement d’un total de 33 minutes est mis en vente par une bande de quatre hommes, alors adolescents, qui avaient rencontré le chanteur des Beatles, venu passer une partie de l’hiver 1969-1970 dans un coin perdu sur la côte ouest du Danemark.

«L’enregistrement est totalement unique, car c’est une conversation. Elle a lieu après (une) conférence de presse, avec les quatre lycéens et quelques journalistes et John Lennon leur joue quelques chansons. L’une d’entre elles «Radio Peace», n’a jamais été publiée», a expliqué à l’AFP une responsable de la maison d’enchères Bruun Rasmussen, Alexa Bruun Rasmussen.

«C’est un petit morceau d’histoire du Danemark et quand on l’écoute, on sent que John Lennon se sentait bien au Danemark. On le laissait tranquille et il pouvait vivre sa vie tout simplement», a-t-elle souligné.