Genève : Un enregistrement secret plombe une ex-prof coronasceptique

Les six minutes enregistrées sur son smartphone, à l’insu de l’employée de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) qui la recevait après son licenciement, coûteront 45 jours-amende (à 110 francs le jour) à Chloé Frammery. C’est la peine - avec sursis - fixée par la justice à l’encontre de l’ex-professeure de mathématiques et figure du mouvement coronasceptique, a appris la «Tribune de Genève». L’enseignante, qui avait également diffusé l’enregistrement sur son canal Telegram, a de plus écopé d’une amende de 990 francs. Elle a été reconnue coupable d’enregistrement non autorisé de conversation. La fonctionnaire de l’OCE avait porté plainte au lendemain de son entretien avec Chloé Frammery, qui avait reconnu les faits.