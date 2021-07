Genève - Un enseignant a cherché à diriger le vote d’une élève

La jeune majeure n’a pas été heurtée. «Elle l’a montré en rigolant à ma fille, qui elle, a tiqué et me l’a transmis», relate une mère qui a fort peu goûté la chose. «Qu’on parle de politique en classe lors de cours de droit civique, d’économie, d’accord. Mais là c’est un mot d’ordre clair et hors contexte. Et que je sois d’accord ou pas avec le mot d’ordre ne change rien: les enseignants n’ont pas le droit de faire cela!» Cette femme a songé à saisir la direction de l’établissement. «Mais ma fille, qui avait le même professeur, m’a interdit d’aller plus loin, de peur de représailles. J’y vois la preuve qu’il profite de sa position pour faire de la propagande.»