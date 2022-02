Indonésie : Un enseignant écope de la prison à vie pour des viols

Mardi, la justice indonésienne a condamné un enseignant de 36 ans pour avoir abusé sexuellement de treize de ses jeunes élèves, dont nombre d’entre elles ont accouché.

L’accusé a été «jugé coupable d’avoir forcé des enfants à avoir des relations sexuelles avec lui, alors qu’il était leur enseignant» et «est condamné à la prison à vie», a déclaré le juge principal Yohannes Purnomo Suryo Adi. Les victimes dont la plupart, boursières, venaient de familles pauvres et vivaient dans le pensionnat islamique qu’il a cofondé, ont subi ces abus sur une période de 5 ans, a révélé le procès.

Peine de mort et castration chimique

C’est une plainte déposée l’an dernier à la police par les parents d’une élève tombée enceinte qui avait déclenché l’enquête dans l’école et mis à jour les nombreux abus sur les élèves. L’enseignant de 36 ans a gardé la tête baissée en écoutant le verdict de panel de trois juges. Il avait précédemment appelé les juges à la clémence, disant vouloir élever ses enfants, selon son avocat.

Le parquet avait requis la peine de mort et une castration chimique dans cette affaire qui avait provoqué une vague d’indignation dans le pays. Les juges ont précisé que les dommages aux victimes seraient payés par les autorités.

Enseignement strict

L’Indonésie, plus grand pays musulman au monde, compte quelque 25’000 pensionnats islamiques, ou «pesantren», où près de cinq millions de jeunes étudient et habitent. L’enseignement y est souvent très strict, les élèves suivent un enseignement classique pendant la journée et étudient le Coran dans la soirée.