Genève – Un enseignant viré et condamné pour des posts islamophobes

Sa prolixité sur Facebook aura coûté à P. son poste d’enseignant et une condamnation. Lundi, le Tribunal de police a confirmé une ordonnance pénale contre le quinquagénaire pour discrimination raciale et provocation publique au crime et à la violence. Entre juin et juillet 2018, le prévenu avait publié de nombreux posts islamophobes sur Facebook. Devant la juge, il a émis des regrets, mais affirmé, sans convaincre, avoir «attaqué l’Islam politique et non les musulmans». Il a toutefois admis un «manque de nuance».