Un entraînement fun full body en 8 minutes pour être au top

Les Fêtes sont passées et les vacances sont bientôt finies. Une remise en forme est essentielle. Cela passe par une alimentation équilibrée et une activité sportive. Les reines du coaching en ligne en proposent des nouvelles pour la rentrée. Nous avons sélectionné trois séances caractérisées par leur brièveté: 8, 15 et 20 minutes! Un format idéal pour celles et ceux qui «n’ont pas le temps».