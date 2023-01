Hockey sur glace: Un entraîneur de NHL se moque d’un jeune joueur

Choix de première ronde des Calgary Flames au repêchage 2019 de la NHL, Jakob Pelletier (21 ans) a patienté plus de trois ans avant de recevoir l’appel tant attendu, celui où on lui annonce qu’il rejoint le grand club. Et, après deux semaines passées dans les tribunes, l’attaquant québécois a enfin figuré sur la feuille d’un match dans la ligue la plus compétitive du monde.