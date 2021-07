Basketball - Un entraîneur de renom à la tête de l’équipe de Suisse

«Je suis particulièrement heureux que la Suisse puisse compter sur un coach d’une telle qualité, a commenté Erik Lehmann, directeur Elite, Compétition et Technique à Swiss . Nous avons eu beaucoup d’offres et Ilias avait le meilleur profil. Le staff a été considérablement renouvelé. C’est une nouvelle ère qui commence et qui devra nous mener le plus loin possible dans les qualifications pour la Coupe du monde 2023. Nous avons aussi l’objectif de participer à l’Euro 2025, ce qui nous fera oublier la déconvenue de cette saison, avec la non-participation au prochain championnat d’Europe.»