Un entraîneur qui demande à son équipe de se «saboter»? Il faut une bonne dose de fair-play et une grande confiance en ses joueurs. Mais c’est pourtant ce qu’à fait samedi Ramon Gehrmann, à la tête des Stuttgarters Kickers. Cette équipe évoluant dans le championnat du Bade-Württemberg a offert une des scènes les plus rares du football, d’autant plus qu’elle affrontait Nöttingen, un adversaire direct du haut de classement.