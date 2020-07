Football

Un entraîneur pédophile confesse d’autres agressions

Condamné à 30 ans de prison en 2018, un ancien coach d’équipes anglaises a reconnu avoir fait d’autres victimes.

Barry Bennell (66 ans) avait entraîné des équipes de jeunes dans plusieurs clubs dont ceux de Crewe Alexandra (aujourd'hui en 4e division en Angleterre), Manchester City et Stoke City. Le scandale provoqué par ses agressions a suscité une vague de dénonciations dans le monde du football.

Ses victimes étaient âgées de 11 à 14 ans

Il a plaidé coupable de trois viols et six attentats à la pudeur contre deux personnes entre 1979 et 1988. Les victimes étaient âgées de 11 à 14 ans à l'époque des faits.