Pêche post-Brexit : Un entretien entre Macron et Johnson est prévu en marge du G20

Tandis que les sujets de discorde s’accumulent entre Londres et Paris, Downing Street a annoncé une rencontre entre Macron et Johnson… sans en donner la date ni l’heure.

Boris Johnson et Emmanuel Macron lors du G7.

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Boris Johnson doivent s’entretenir en marge du G20 ce week-end à Rome, sur fond de vives tensions exacerbées par le dossier de la pêche post-Brexit, a indiqué vendredi Downing Street.

«Nous nous attendons à ce que le Premier ministre et le président Macron se rencontrent rapidement en marge du G20», a déclaré un porte-parole du dirigeant britannique, sans pouvoir donner plus de détails sur la date et l’horaire prévus.