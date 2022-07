Résolution : Un environnement sain est un droit humain, selon la Suisse et l’ONU

Le discours est bien lissé: la résolution «devrait susciter des changements positifs, tels qu’un engagement politique plus fort en faveur de l’environnement, une obligation plus stricte pour les États de rendre des comptes et une plus grande cohérence politique en matière d’environnement et de droits de l'homme», dit le DFAE.