Épisode spécial pour les 20 ans du 1er Harry Potter

HBO Max : Un épisode spécial pour les 20 ans du premier «Harry Potter»

Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, entre autres, se retrouveront pour une émission anniversaire sur HBO Max.

Et comme un anniversaire, ça se fête, HBO Max a décidé de réunir une grande partie du casting du long métrage dans un épisode spécial qu’elle diffusera le 1er janvier 2022 aux États-Unis. Une date pour le reste du monde doit être communiquée bientôt. Intitulé «Return to Hogwarts» («Retour à Poudlard» en français), il verra les stars de la saga, Emma Watson, Daniel Radcliffe – qui a su garder la tête froide – et Rupert Grint (Hermione, Harry et Ron) en tête, se retrouver et évoquer leurs souvenirs.