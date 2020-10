Espace : Un équipage américano-russe de retour sur terre

L’Américain Chris Cassidy et les Russes Anatoli Ivanichine et Ivan Vagner ont atterri jeudi dans les steppes du Kazakhstan après leur séjour dans la Station spatiale internationale.

Un astronaute américain et deux cosmonautes russes de la Station spatiale internationale (ISS) ont regagné la terre jeudi, après une mission de six mois dans l’espace, démarrée en pleine pandémie de coronavirus. L’Américain Chris Cassidy (Nasa) et les Russes Anatoli Ivanichine et Ivan Vagner (Roskosmos) ont atterri à 02 h 54 GMT (04 h 54 suisses) dans les steppes du Kazakhstan, une ex-république soviétique d’Asie centrale où la Russie exploite le cosmodrome de Baïkonour, selon des images diffusées par Roscosmos.