Liban : Un équipage composé uniquement de femmes: une première

Sans s’en rendre compte, une compagnie aérienne libanaise a placé uniquement des femmes dans l’équipage d’un vol. Une première pour la société.

L e 13 octobre dernier , Rola Hoteit, la capitaine a piloté le vol aller-retour de Beyrouth (Liban) au Caire (Egypte). « Nous avons tous été surpris. Nous ne savions pas que c’était un tel événement. L’ordinateur précise l’horaire de travail et personne, ni dans la direction de l’entreprise, ni à l’aéroport, ne savait que l’équipage serait entièrement féminin. Nous avons pris beaucoup de photos » , a raconté la commandante à a rab n ews. com.

L’avion était plein dans le sens Beyrouth - Le Caire et il y avait environ 100 personnes au retour. « Mais aucun passager ne savait que tout l’équipage était composé uniquement de femmes. Et nous ne les avons pas informés. Nous avons parfaitement fait notre travail et nous avons découvert plus tard, à travers des commentaires, que les gens acceptaient la question et que tout le monde était prêt à accepter le changement », a expliqué Rola Hoteit, qui pilote depuis 25 ans. Elle est la seule femme libanaise a piloter des aéronefs .