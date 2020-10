Très à la mode depuis quelques années, les escape games proposent à leurs adeptes toutes sortes de scénarios plus ou moins tirés par les cheveux. Il y en a pour tous les goûts, de l’épouvante à l’enquête policière en passant par l’aventure ou l’expérience scientifique. Dans cette foule de propositions diverses et variées, un escape game de Toulouse a attiré l’attention de «La Dépêche»: le but de la mission est de retrouver Emmanuel Macron avant d’éventuellement le tuer.