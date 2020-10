Suisse : Un escroc explique comment il a fraudé les crédits Covid

Un délinquant bien connu de la justice a pu obtenir très facilement 50’000 francs en moins de 20 minutes, sans devoir apporter le moindre document attestant de la vie de son entreprise.

On le sait: les entreprises touchées par la crise du coronavirus ont pu recourir à des crédits transitoires garantis par la Confédération. Plus de 136’000 crédits ont été accordés pour une valeur totale de 16,9 milliards de francs, selon Berne. Pour leur faciliter la tâche, un simple formulaire à remplir suffisait pour obtenir jusqu’à 500’000 francs de sa banque. Corollaire: les cas de fraude ont fortement augmenté depuis le mois de juin et les journaux alémaniques du groupe Tamedia s’en font l’écho lundi via le témoignage d’un escroc qui a réussi à obtenir 50’000 francs en moins de 20 minutes.