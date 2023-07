Espagne: un escroc se fait passer pour Dieu et promet une maison au ciel à sa voisine

Esperanza était sûre de converser avec Dieu. Entre 2013 et 2019, une habitante de León (nord-ouest) a reçu des appels téléphoniques d’un voisin se faisant passer pour le Tout-Puissant ou la Vierge. L’homme demandait à la dame âgée de déposer des sommes d’argent de plus en plus conséquentes dans un tiroir de son magasin de soins naturels qu’il appelait «la banque du ciel». L’individu a fait croire à Esperanza que les intérêts dans cet établissement divin rapportaient davantage que dans les banques terrestres.