Canton de Vaud : Un espace d’accueil pour les visiteurs au Marchairuz

Dès samedi, les visiteurs pourront se rendre dans ce premier espace qui leur permettra de trouver une carte du parc et de trouver des infos sur ses centres d’intérêt.

Le Parc naturel régional Jura vaudois ouvre samedi prochain son premier espace d’accueil pour le public. Situé dans l’Hôtel-restaurant du col du Marchairuz, il permettra aux visiteurs de trouver une carte du parc et d’obtenir des informations sur les points d’intérêts de la région.

Une exposition permanente a aussi été installée pour détailler les missions du parc en matière de biodiversité, tourisme et produits du terroir, explique lundi le Parc Jura vaudois dans un communiqué. Deux sentiers thématiques – le premier sur les pas d’une colonie de fourmis, le second sur les richesses et l’histoire du parc – se trouvent également à proximité du centre d’accueil.