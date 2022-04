Ville de Genève: Un espace pour découvrir vins et bières sur le Rhône

Si tout se passe comme le prévoit la Ville de Genève, dès fin juillet et jusqu’à l’automne, chaque dernier vendredi du mois, habitants et touristes pourront aller déguster vins et bières genevois sur le pont de la Machine. Plus précisément, sur la plateforme en bois flottant sur le Rhône. Le Département de la sécurité et des sports (DSS) a lancé un appel d’offres afin de louer les lieux à un entrepreneur ou une association durant les trois prochains étés afin d’en faire un «Espace découverte des vins et bières genevois».