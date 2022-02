France : Un Espagnol condamné à 18 mois de prison pour vol d’arbres

Un exploitant forestier espagnol a été condamné à de la prison et à une amende pour avoir coupé illégalement des centaines d'arbres en France, dont des chênes centenaires.

Un exploitant forestier espagnol a été condamné mardi à 18 mois d’emprisonnement, dont neuf avec sursis, à Foix (sud-ouest) pour avoir coupé illégalement des centaines d’arbres en France, dont une centaine de chênes centenaires. Déclaré coupable de vols avec dégradation et destruction de bois en novembre 2020 et février 2021, le bûcheron a aussi été condamné à une amende de 40'000 euros (42'000 francs) à titre personnel et a vu sa société d’exploitation forestière être condamnée à une amende de 100'000 euros.