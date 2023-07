Espionnage: Un espion russe présumé extradé aux Etats-Unis

Getty Images via AFP

Un agent présumé des services de renseignement russes, extradé d’Estonie vers les États-Unis et accusé notamment de contrebande, a été placé vendredi en détention provisoire sur le sol américain, au moment où Washington appelle à un échange de prisonniers avec Moscou.

Vadim Konoshchenok est accusé par la justice américaine d’avoir joué un rôle central au sein d’un groupe qui a fourni illégalement à la Russie des composants électroniques sensibles et des munitions en utilisant des sociétés écrans. Il encourt une peine de 30 ans de prison aux États-Unis pour association de malfaiteurs, violation des restrictions à l’exportation, blanchissement et contrebande.

Il est accusé d’avoir «fourni des technologies américaines de pointe et des munitions à la Russie, destinées à son invasion illégale et non provoquée de l’Ukraine», a précisé Andrew Adams, le directeur de l’équipe KleptoCapture, qui dépend du ministère de la Justice.