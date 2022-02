Nuisances sonores : Un espoir de mettre les trains bruyants en sourdine

Des ingénieurs ont mis au point de nouveaux coussinets qui doivent allier protection de l’infrastructure et réduction du bruit émis par les rails lors du passage des trains.

Vivre à proximité d’une ligne de chemin de fer ou d’une grande gare peut s’avérer pénible. Les trains font du bruit que les rails peuvent encore amplifier. Sous la direction de l’EPFL, des chercheurs du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) et de la Haute école d’économie et d’ingénierie du canton de Vaud ont trouvé une nouvelle technique de réduction des nuisances sonores.