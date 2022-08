Un espoir pour détecter précocement le diabète

En Suisse, près de 500’000 personnes sont atteintes de diabète. Un mode de vie trop sédentaire et une alimentation trop riche altèrent les cellules bêta du pancréas, ce qui favorise l’apparition de cette maladie. Si elle est repérée suffisamment tôt, au stade de prédiabète, son évolution vers un diabète établi peut être contrecarrée en adoptant une hygiène de vie appropriée. Malheureusement, un tiers des patients présente déjà des complications cardiovasculaires, rénales ou neuronales au moment du diagnostic et voit ainsi leur espérance de vie altérée.

«Identifier le basculement du prédiabète vers un diabète est complexe, car l’état des cellules atteintes, dispersées en très petites quantités au cœur du pancréas, est impossible à évaluer quantitativement par des examens non invasifs. Nous avons donc opté pour une stratégie alternative: trouver une molécule dont le taux dans le sang serait lié à la masse de ces cellules bêta afin de détecter indirectement leur altération au stade de prédiabète, avant l’apparition de tout symptôme», explique Pierre Maechler, professeur au Département de physiologie cellulaire et métabolisme et au Centre facultaire du Diabète de la Faculté de médecine de l’Université de Genève, qui a dirigé l’étude parue la revue «Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism».