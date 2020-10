L’équipe présente ses excuses

«Mais nous en avons appris davantage. Et ce que nous avons appris ne correspond pas aux valeurs fondamentales et à la vision de notre club sur la question du racisme, et nous a conduits à renoncer à nos droit» de recruter le joueur», a-t-il ajouté.

«Au nom des Coyotes, je tiens à présenter mes excuses à Isaiah et à sa famille. Nous voulons bâtir une franchise modèle, sur la glace et hors de la glace, et nous voulons faire ce qui est juste pour la famille Meyer-Crothers, pour nos partisans et pour nos partenaires. M . Miller est maintenant un joueur libre, qui peut poursuivre son rêve de devenir un joueur de la NHL ailleurs », a conclu Gutierrez.